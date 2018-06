Berawal dari Hobi Make Up, Perempuan Asal Luwu Ini Produksi Queen Mixing Foundie

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Foundation atau alas bedak merupakan salah satu produk kosmetik yang berfungsi untuk meratakan warna kulit wajah.

Di zaman 'now' seperti sekarang, foundation telah menjadi kebutuhan utama bagi kaum hawa. Ibarat sayur tanpa garam, berdandan tanpa menggunakan foundation dinilai hambar.

Namun, salah satu kendala yang sering dialami kaum hawa adalah sulitnya menemukan foundation yang tepat karena banyaknya brand yang dijual di pasaran.

Kebingungan ini yang dilirik sebagai peluang usaha oleh pebisnis asal Luwu, Sri Wahyuni Rahmania Nur.

Perempuan berusia 28 tahun ini meracik dan mencampurkan berbagai merk foundation terkenal dan premium (mixing foundation) dengan nama Queen Mixing Foundie.

"Bisnis foundation sepertinya "gue banget". Karena saya suka make up. Alas bedak jadi faktor penentu kualitas make up. Saya tahu persis apa saja yang dicampurkan (mixing) dan bagaimana hasil pencampuran tersebut karena terlebih dahulu menguji cobanya dan mengetahui kualitasnya," ungkap Sri kepada Tribun Timur, Kamis (21/6/2018).

Berbagai brand foundation yang dicampurkan diantaranya Chanel, Make Over, Make Up For Ever, PAC, LT Pro dan merk lainnya.

Satu pot berisi 5 gram foundation dibanderol seharga Rp 60 ribu - Rp 80 ribu. Ia memasarkan produknya melalui akun jejaring media sosial instagram @QueenMixingFoundie.

"Queen Mixing Foundie dimixing dari produk medium-premium yang memiliki BPOM dan aman digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Serta bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Hal inilah yang menjadikan produk kami banyak diincar pelanggan di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.

Dari bisnis mixing foundation, Mantan Duta Museum Sulsel ini meraih omzet Rp 7 juta - Rp 10 juta per bulan. Ia berharap kedepannya Queen Mixing foundie bisa menjadi brand yang dikenali dan disukai oleh banyak orang. (*)