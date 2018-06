MAK JLEB! Mima Putri Sulung Mona Ratuliu Dihujat Netizen, Begini Balasan Ibunya

TRIBUN-TIMUR.COM - Wanita mana yang yang tak mendambakan wajah mulus dan indah?

Setiap perempuan pasti menginginkannya, tapi tentu kita memiliki kekurangan masing-masing.

Makanya arti cantik bisa didefinisikan berbeda oleh setiap orang.

Membahas tentang cantik tidaknya seseorang, beberapa waktu lalu putri sulung artis cantik Mona Ratuliu berhasil membungkam warganet yang mengomentarinya.

Kala itu, Davina Shafa Felisa (15) membagikan potret wajahnya dengan banyak bekas jerawat tanpa rasa minder.

Namun unggahan di instastory-nya ini malah mengundang ejekan warganet.

Salah satu warganet yang tak disebutkan namanya mengatakan, "Kalo mukanya gk jerawatan pasti cakep deh."

Tapi bukan dengan marah, gadis yang disapa Mima ini malah mengomentari hal itu dengan bijaksana.

"Ladies, the definiton of beauty is complex and infinite. It is not define by the shape of your body, your clear skin, skin color, etc. You define your own beauty." tulisnya.

Seperti belum surut, Selasa (19/6) Mima kembali mengunggah komentar warganet yang 'berulah' lagi.