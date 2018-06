Yuni Shara Mantan Raffi Ahmad Foto di Rumah Maia Estianty, Intip 6 Foto Mewahnya Istana Maia

TRIBUN-TIMUR.COM - Silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri dirayakan semua kalangan. Mulai dari rakyat jelata hingga orang-orang berduit gembira dengan momen silaturahmi ini.

Tak terkecuali para seleb turut berbahagia dan saling silaturahmi.

Maia Estianty membagikan momen ketika mendapat kunjungan dari kompatriotnya Yuni Shara.

Mantan pacar Raffi Ahmad ini tampak mengabadikan momen di rumah Maia saat bersama Algazhali.

"Thank you dah lebaranan di rumah, anyway busway, Tante @yunishara36 muda amat foto ama @alghazali7 hahaha..

#lebaran #maiaestianty #diarymaia #bff #idulfitri2018." Demikian keterangan foto yang diunggah Minggu (17/6/2018) di bawah:

Selain mendapat kunjungan dari Yuni, sejumlah kolega juga datang ke rumah Maia Estianty.

Yuni Shara juga mengunggah foto-fotonya di rumah Maia disertai pujian kehebatan bekas istri Ahmad Dhani ini memasak.

"Silaturahmi Lebaran #day3

Makan masakan @maiaestiantyreal

Nyonyah tambah pinter masak.

Suwon Maiii..." tulis Yuni.

6 Foto Mewahnya Rumah Maia Estianty

Maia Estianty single parent yang tetap eksis di pentas hiburan Tanah Air.