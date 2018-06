Sajikan Internasional Sirkus di Momen Libur Lebaran, Trafik Pengunjung TSTP Meningkat

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

Manajemen Trans Studio Theme Park (TSTP) kembali menghadirkan pertunjukan spesial di momen libur Idul Fitri 2018.

Pertunjukan bertajuk International Circus The Greatest 'Spotlight to Magic and Circus' hadir menghibur pengunjung pada 16 Juni - 1 Juli 2018.

Aksi sirkus yang memukau ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Makassar maupun luar Makassar. Tak sedikit warga yang menjadikan TSTP sebagai destinasi liburan bersama keluarga.

Menurut Public Relation Trans Studo Theme Park, Rizky Maulidiana Haris, selama libur lebaran Idul Fitri, terjadi peningkatan trafik jumlah pengunjung ke TSTP.

"International circus show memang menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke TSTP. Menambah semarak bermain di semua wahana dan ditambah aksi sirkus yang berasal dari tiga negara," katanya kepada Tribun Timur, Selasa (19/6/2018).

Ia menyebut besaran atau rata-rata jumlah pengunjung berkisar 1000-1500 per hari. Angka ini meningkat sebesar 50 persen dibandingkan hari biasa. Bahkan bisa meningkat hingga 70 persen di akhir pekan.

Adapun dominasi pengunjung untuk libur lebaran di TSTP didominasi oleh segmen keluarga. Tak sedikit yang memboyong istri, anak, dan ponakan.

"Jika diklasifikasikan, ada juga pengunjung yang datang dari kelompok pertemanan. Dari data yang kami dapat, ada pengunjung yang datang dari Balikpapan, Samarinda, Surabaya, Ambon, Biak, Jayapura, Jakarta," jelas Risky.

International Circus The Greatest Show 'Spotlight to Magic and Circus' adalah pertunjukan sirkus spektakuler yang menampilkan Hara Hiroki (Japan), Russian Bar Trio (Canada), serta Vladislav Zolotarev 'Chair Balancing (Russia). (*)