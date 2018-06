Dipanggil Nyonya IM oleh Yuni Shara, Benarkah Maia Estianty Sudah Jadi Istri Irwan Mussry?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok selebritis Indonesia Yuni Shara tampak membongkar status rekannya, Maia Estianty.

Hal ini diketahui dari komentarnya Yuni di postingan Maia yang diunggah kembali oleh akun gosip Instagram @lambe_turah.

"Nyonyah IM pinter masak yooo

.

Wuihhh udah nyonyah IM ternyataaaaaaa

.

Mau dungs jadi nyonyah juga

Asal bukan nyonyah tamvan," tulis kepsyen @lambe_turah.

Dalam postingan itu, tampak Yuni sedang berpotret dengan putra sulung Maia, Al.

Maia menyatakan terima kasihnya kepada Yuni yang telah berlebaran di rumah.

Bahkan, Maia sempat memuji Yuni Shara yang terlihat muda di foto itu.

"Thank you dah lebaranan di rumah, anyway busway, Tante @yunishara36 muda amat foto ama @alghazali7 hahaha..," tulis @maiaestiantyreal pada Senin (18/6/2018).

Tampaknya postingan Maia tersebut dibalas sebuah komentar oleh Yuni.

Awalnya balasan itu tampak biasa saja namun saat terakhir Yuni mengungkapkan status tak terduga Maia.

Yuni mengungkapkan kalau dirinya telah mengenal Al sejak masih kecil hingga remaja saat ini.

“Kenal @Alghazali7 dari kecil, rambutnya gondrong. Sekarang sudah besar, ganteng percis seperti Ibunya plek ketiplek,” ujar kakak Krisdayanti dengan bahasa Jawa.

Bahkan, Yuni menyatakan kalau masakan Maia itu enak dan berharap kalau sahabatnya itu tambah pintar masak.

“Sumpah Mai. Salad solonya enak. Tambah pintar masak Nyonyah IM,” tegasnya.