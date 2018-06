All New Vario Dongkrak Penjualan Honda

Astra Motor sebagai Main Dealer Sepeda Motor Honda untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon akan mengenalkan produk terbarunya yaitu All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan penyegaran desain dan fitur yang lebih canggih dan sporti di City Market Palopo.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) mencatat, penjualan sepeda motor di pasar dalam negeri selama Mei 2018 mencapai 589.304 unit, tumbuh tipis 1,4% dibandingkan April 2018 yaitu 580.921 unit.

Angka tersebut berimbas pada pabrikan Honda. PT Astra Motor Honda (AHM) mencatat, terjadi kenaikan penjualan 20 persen di dua model skutik teranyarnya, All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 selama Mei 2018 atau menjelang Lebaran dibandingkan satu bulan sebelumnya.

Dalam keterangan terbarunya AHM menyebutkan, penjualan selama Mei 2018 mencapai 107.559 unit. Sementara pada pada bulan April, unit terjual mencapai 89.402 unit.

Jika dirinci, All New Honda Vario 125 meraih kenaikan penjualan signifikan 26 persen atau sebesar 55.492 unit dibandingkan penjualan April 2018 yang sebesar 44.113 unit.

Sementara, penjualan All New Honda Vario 150 eSP yang laris terjual 52.067 unit atau tumbuh 15% dibandingkan penjualan April yang sebesar 45.289 unit.

General Manager Sales Division AHM Ignatius Didi Kwok dalam rilisnya, Selasa (19/6/2018) menuturkan, All New Honda Vario 125 yang berbekal mesin 125cc berteknologi eSP diminati karena mampu memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit.

Sedangkan All New Honda Vario 150 menjadi pilihan bagi pecintanya di kalangan anak muda berkat fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm

"All New Honda Vario 125 dan All New Honda 150 dihadirkan untuk para pecinta skutik untuk membuat berkendara sehari-hari semakin menyenangkan," ujar Ignatius sapaanya. (Aly)