Trans Studio Theme Park Hadirkan Sirkus Asal Jepang dan Kanada

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Theme Park Makassar kembali menggelar pertunjukan sirkus bertaraf Internasional.

Public Relations Trans Studio Theme Park Makassar, Rizky Maulidiana Haris, mengatakan acara ini sebagai suguhan spesial warga Sulsel khususnya kota Makassar dalam mengisi libur lebaran 2018.

Persembahan sirkus di Trans Studio ini bertajuk The Greatest Show “Spotlight to Magic and Circus”.

"Pelaksanaannya diiselenggarakan pekan ini sampai tanggal 1 Juli 2018. Banyak penampilan yang sangat menarik dalam pertunjukan sirkus spektakuler ini. Seperti penampilan Hara Hiroki (Japan), Russian Bar Trio (Canada), serta Vladislav Zolotarev “Chair Balancing” (Russia)," ujarnya dalam keterangan pers, di Trans Studio Mall, Senin (18/6).

Sebagai penyempurnaan pertunjukan, penyelenggaraan sirkus internasional kali ini, juga akan menyajikan sebuah pertunjukan musikal yang unik dan berbeda.

Pertunjukan dibuka dengan penampilan apik dari Hara Hiroki (Hologram Illusions).

Untuk penataan area studio, panitia kata Rizky telah menata dengan sangat apik.

Setiap gerakan para pelaku sirkus akan diiriingi oleh pemetaan video (video mapping) yang ditunjang dengan koreografi menawan.

Selain itu, panggung di area sirkus 'Lost City' telah dibuat gelap gulita hingga penonton pun dibuat penasaran.