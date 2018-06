Thamrin Jufri Ajak Keluarga Besarnya di Lutra Dukung IYL-Cakka 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, LUTRA - Mantan Calon Wakil Walikota Palopo, dr Thamrin Jufri, turun langsung mensosialisasikan kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo - Andi Mudzakkar (IYL- Cakka).

Thamrin Jufri juga mengajak kepada seluruh keluarga besarnya di Luwu Utara, Sulsel, Senin (18/06/2018).

Ia mengumpulkan ratusan keluarga dan tokoh di Desa Wae Lawi, Kecamatan Malangke Barat, Luwu Utara.

Dalam silaturahmi tersebut juga hadir Andi Mudzakkar.

"Saya mengajak kepada seluruh keluarga besar saya di Malangke untuk memilih pasangan IYL- Cakka," kata Thamrin Jufri via rilis Tim Punggawa Macakka ke Tribun.

Alasannya kata mantan Kadis Kesehatan Palopo ini, Cakka adalah putera asli Luwu yang tidak diragukan lagi komitmennya.

Dia yakin jika IYL- Cakka terpilih maka Luwu Raya bakal lebih maju. Apalagi keduanya punya komitmen kuat, dan tidak pernah tersandung kasus korupsi.

Apalagi lanjut Thamrin, baik IYL maupun Cakka sudah punya pengalaman memimpin daerahnya masing- masing.

"Satu yang menjadi nilai plus adalah keduanya bersih dari kasus korupsi," tegasnya.

Thamrin Jufri adalah pasangan Haidir Basir di Pilkada Palopo 2013 lalu. Keduanya masuk di putaran kedua pilkada Palopo.

Haidir Basir sendiri juga sejak awal menyatakan all out untuk mendukung pasangan no 4 ini.

Saat kampanye di Palopo beberapa waktu lalu, Haidir Basir menjamu secara khusus IYL bersama rombongan.

"Dukungan keluarga besar di Malangke menjadi amunisi bagi saya dan IYL untuk memenangkan Pilgub Sulsel," kata Andi Mudzakkar. (*)