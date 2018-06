Pertunjukan Sirkus Pukau Pengunjung Trans Studio Theme Park

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Awal pekan pasca lebaran 1439 hijriah, Trans Studio Theme Park Makassar diserbu oleh pencinta aksi spektakuler sirkus internasional.

Diketahui, sejak 16 Juni kemarin, Trans Studio kembali menggelar pertunjukan sirkus bertaraf Internasional, hari ini Senin (18/6) adalah hari ketiga sirkus ini berlangsung.

Public Relations Trans Studio Theme Park Makassar, Rizky Maulidiana Haris, mengatakan sejak acara ini dibuka, ribuan orang telah datang ke Trans Studio.

"Hari ketiga ini, tercatat sudah ada 3500 karcis yang telah terjual. Ini artinya masyarakat Makassar rupanya sangat terhibur dan antusias dengan aksi sirkus yang kami hadirkan dilibur lebaran 2018.

Persembahan sirkus di Trans Studio ini bertajuk The Greatest Show “Spotlight to Magic and Circus”.

Pelaksanaannya diiselenggarakan pekan ini sampai tanggal 1 Juli 2018. Banyak penampilan yang sangat menarik dalam pertunjukan sirkus spektakuler ini. Seperti penampilan Hara Hiroki (Japan), Russian Bar Trio (Canada), serta Vladislav Zolotarev “Chair Balancing” (Russia).

Sebagai penyempurnaan pertunjukan, penyelenggaraan sirkus internasional kali ini, juga akan menyajikan sebuah pertunjukan musikal yang unik dan berbeda.

Adapun untuk satu karcis dihargai sebesar Rp 255 ribu per orang. (sal)