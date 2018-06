Marc Klok Jagokan Negara Ini di Piala Dunia

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelandang andalan PSM Makassar asal Belanda, Marc Anthony Klok menjagokan timnas Brazil menjadi juara Piala Dunia Rusia 2018.

Bukan tanpa alasan, sebab baginya Brazil masih tetap kekuatan sepak bola terbaik di dunia saat ini. Dengan sederet pemain-pemain andal yang dikomandoi oleh Neymar Jr, menjadikan Brazil kerap menjadi favorit pecinta sepakbola di seluruh dunia.

"Brazil still the Best. I think they're gonna be the Champion (Brazil masih terbaik. Saya pikir mereka bakal menjadi juara)," tulis Marc Klok melalui pesan WhatsApp.

Ketika ditanya pendapatnya tentang timnas Belanda yang tidak lolos ke fase penyisihan grup Piala Dunia, ia mengaku sangat sedih lantaran timnas Belanda biasanya selalu menjadi peserta.

"Yeah of course. Its a shame (yeah tentu saja. Ini memilukan)," ujar pemilik nomor punggung 10 ini. Selama liburan ia menghabiskan waktu di Amsterdam, Belanda bersama kekasih dan keluarga.(*)