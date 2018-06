Sore Ini, Hologram Illusions Ganteng Asal Jepang Beraksi di Theme Park Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lebaran telah usai, libur pun datang. Yang belum punya planing mau liburan kemana tidak ada salahnya ke Trans Studio Theme Park Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Manajemen kembali menggelar pertunjukan sirkus bertaraf Internasional mengisi libur Idul Fitri 1439 Hijriah.

Bertajuk The Greatest Show “Spotlight to Magic and Circus”, pertunjukan sirkus ini diselenggarakan pada 16 Juni sampai 1 Juli 2018.

GM Trans Studio Theme Park Makassar, Luisito Hari Krisanto yang dihubungi, Sabtu (16/6/2018) menuturkan, pertunjukan sirkus spektakuler ini menampilkan Russian Bar Trio (Canada), Hara Hiroki (Japan) serta Vladislav Zolotarev "Chair Balancing" atau keseimbangan kursi (Rusia).

Hara Hiroki (Hologram Illusions). Menampilkan aksi panggung luar biasa dengan menggunakan pemetaan video (video mapping) yang ditunjang dengan koreografi menawan.

"Informasi yang kami dapat, pada audiens diajak ke dalam pertunjukan ilusi hologram visual yang menarik dan nyata, dengan tampilan yang dramatik serta bermain pada nilai-niai tradisional Jepang," katanya.

Sebagai entertainer, pesulap dan ilusionis kontemporer, Hara Hiroki memiliki reputasi luar biasa di dunia sulap, yang telah berkembang pesat sejak ditampilkan di berbagai acara TV di seluruh dunia termasuk serial BBC terkenal the Magicians dan America’s Got Talent.

"HTM periode sirkus Rp 255 ribu, sudah termasuk bermain di semua wahana, satu botol Yuzu Tea, Door Prize bulanan dan grand prize umrah atau wisata religi," katanya. (*)