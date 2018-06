Pesirkus Asal Rusia Ini Berada di Atas Kursi yang Tersusun, Saksikan di Theme Park Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lebaran telah usai, libur pun datang. Yang belum punya planing mau liburan kemana tidak ada salahnya ke Trans Studio Theme Park Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Manajemen kembali menggelar pertunjukan sirkus bertaraf Internasional mengisi libur Idul Fitri 1439 Hijriah.

Bertajuk The Greatest Show “Spotlight to Magic and Circus”, pertunjukan sirkus ini diselenggarakan pada 16 Juni sampai 1 Juli 2018.

GM Trans Studio Theme Park Makassar, Luisito Hari Krisanto yang dihubungi, Sabtu (16/6/2018) menuturkan, pertunjukan sirkus spektakuler ini menampilkan Russian Bar Trio (Canada), Hara Hiroki (Japan) serta Vladislav Zolotarev "Chair Balancing" atau keseimbangan kursi (Rusia).

Vladislav Zolotarev mulai melakukan akrobatik pada usia 6 tahun. Pada 2001, ia menciptakan aksi hand-balancing pertamanya lalu melanjutkan aksi terkenal dunia.

Vasily Demenchukov melakukan aksi lebih gila lagi dengan chair balancing. Telah bekerja di panggung terbesar Moskow, termasuk Festival Seni Internasional Slavyansky Bazar dan Friedrichstadt-palast.

"Ia begitu piawai dalam menghadirkan tontonan yang akan membuat Anda terkesima," ujar Luisito.

Public Relation Trans Studio Theme Park Makassar, Rizky Maulidiana menambahkan, dalam penyelenggaraan sirkus internasional kali ini, Trans Studio Theme Park Makassar akan menyajikan sebuah pertunjukan musikal yang unik dan berbeda.

"The Greatest Show di Trans Studio Theme Park Makassar akan menjadi penampilan perdana mereka di Indonesia. Sebuah pertunjukan sirkus internasional yang belum pernah Anda lihat sebelumnya," katanya.

Untuk itu pastikan Anda menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan orang terkasih di Trans Studio Theme Park Makassar.

"HTM periode sirkus Rp 255 ribu, sudah termasuk bermain di semua wahana, satu botol Yuzu Tea, Door Prize bulanan dan grand prize umrah atau wisata religi," katanya. (*)