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Lebaran 2018 - 6 Sunnah Sebelum Shalat Idul Fitri 2018, Nomor 6 soal Jalan Mana Dilewati

Pada hari nan fitri ini, umat Muslim akan melaksanakan shalat Ied. Shalat Ied dilaksanakan 2 kali

Lebaran 2018 - 6 Sunnah Sebelum Shalat Idul Fitri 2018, Nomor 6 soal Jalan Mana Dilewati
DOK PRIBADI
Artis Syahrini dan keluarga menunaikan salat Id. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Mari mengumandangkan takbir.

اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَرْ ـ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ـ اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ
اَللَّهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً ـ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَلاَنَعْبُدُ اَلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَعَبِدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ . اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ

Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar..
Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil - hamd.

Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar.....
Allaahu akbar kabiiraa walhamdulillaahi katsiiraa,...
wasubhaanallaahi bukrataw - wa ashillaa.

Laa - ilaaha illallallahu walaa na'budu illaa iyyaahu
Mukhlishiina lahuddiin
Walau karihal - kaafiruun
Walau karihal munafiqun
Walau karihal musyriku

Laa - ilaaha - illallaahu wahdah, shadaqa wa'dah, wanashara 'abdah, - wa - a'azza - jundah, wahazamal - ahzaaba wahdah.

Laa - ilaaha illallaahu wallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil - hamd.

Selamat datang Hari Kemenangan.

Pada hari nan fitri ini, umat Muslim akan melaksanakan shalat Ied.

Shalat Ied dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu, shalat Ied saat Idul Fitri dan Idul Adha.

Rupanya, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri.

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Tags
Idul Fitri 1439 H
Amalan Sunnah di Hari Idul Fitri
lebaran
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Editor: Edi Sumardi
Sumber: TribunStyle.com
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