Idulfitri 1439 H
Agus AN Salad Ied di Al Markaz Al Islami, Diapit Mantan Rektor dan Calon Wali Kota
Istimewanya, Ia berada di shaf terdepan bersama mantan rektor dan calon Walikota Makassar.
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Calon gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang melaksanakan salat Idul Fitri di Al Markaz Al Islami Jl Masjid Raya Makassar, Jumat (15/6/2018).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang melaksanakan salat Idul Fitri di Al Markaz Al Islami Jl Masjid Raya Makassar, Jumat (15/6/2018).
Istimewanya, Ia berada di shaf terdepan bersama mantan rektor dan calon Walikota Makassar.
Terlihat di sebelah kanannya Basri Hasanuddin mantan rektor Universitas Hasanuddin yang juga Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami.
Dan di sebalah kirinya, calon walikota Makassar, Munafri Arifuddin yang karib disapa Appi.
Ketiganya tampak berbincang sebelum salat dan sesudah salat ied. (*)
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Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana