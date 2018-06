World Cup 2018 - Telstar 18 Segera Meluncur di 'Teater' Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika sebelumnya masyarakat heboh dengan akan hadirnya setiap sequel film Star Wars, maka kali ini masyarakat lebih hebih dengan akan digelarnya ajang sepakbola terbesar.

Namun ini bukan sekuel film yang disutradarai oleh George Lucas. Melainkan Ini adalah siklus perang bintang empat tahunan yang berlangsung selama sebulan penuh, bulan penuh aksi dan penuh drama.

“Film” ini “dibintangi” oleh 736 pemain dari 32 negara, disutradarai oleh FIFA.

Perhelatan itu adalah Piala Dunia 2018 di Rusia. Telstar 18, bola resmi Piala Dunia 2018, segera akan bergulir usai upacara pembukaan di Luzhniki Stadium - Rusia.

Sepak bola adalah teater dunia, ujar Horst Brede kamp, sejarawan seni bangsa Jerman.

Penulis Austria, Egyd Gstättner, menulis seperti ini, “Bagi pemain bola, sepakbola adalah olahraga (dan pekerjaan serta bisnis), namun bagi yang bukan pemain, sepakbola adalah seni, seni hidup.

”Seolah menguatkan Gstättner, penyanyi regae Bob Marley, mengatakan bahwa sepak bola adalah kebebasan, bola adalah seluruh alam semesta.

Lantas, apakah karena bola adalah alam semesta, maka politik juga bisa masuk dalam wilayah bola?

David Goldblatt, penulis buku laris tentang bola The Game of Our Lives, berkata, PialaDunia kali ini merupakan salah satu yang paling politis dan kontroversial dalam 30 atau 40 tahun terakhir.

Di tengah hasrat dan antusiasme warga dunia menyongsong pagelaran akbar di Rusia, menyeruak kontroversi besar.