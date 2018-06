World Cup 2018 - Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia Hingga Final di Trans TV dan Trans 7

TRIBUN-TIMUR.COM - Piala Dunia 2018 di Rusia tinggal menghitung jam.

Ya, pada Kamis (14/6/2018), gelaran olahraga paling bergengsi di planet Bumi akan mulai digelar di Rusia.

Sebagai laga pembuka, tuan rumah Rusia, akan menghadapi Arab Saudi, Kamis malam, pukul 22.00 WIB.

Laga yang akan digelar di Luzhniki ini akan disiarkan stasiun televisi Trans TV.

Nah, bagaimana dengan jadwal lengkapnya?

Berikut jadwal laga yang akan disiarkan Trans TV dan Trans 7:

FASE GRUP

Kamis, 14 Juni 2018

Rusia vs Arab Saudi - Grup A (Luzhniki), 22:00 WIB, Trans TV.

Jumat, 15 Juni 2018

Mesir vs Uruguay - Grup A (Ekaterinburg Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Maroko vs Iran - Grup B (St. Petersburg), 22:00 WIB, Trans TV

Sabtu, 16 Juni 2018

Portugal vs Spanyol - Grup B (Fisht Olympic), 01:00 WIB, Trans TV

Prancis vs Australia - Grup C (Kazan Arena), 17:00 WIB, Trans TV

Argentina vs Islandia - Grup D (Spartak), 20:00 WIB, Trans TV

Peru vs Denmark - Grup C (Mordovia Arena), 23:00 WIB, Trans TV