Jamaah An Nadzir Gowa Salat Ied Hari Ini

Ratusan jamaah An Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan melaksanakan shalat Id Idul Fitri 1439 Hijriah. Shalat Id yang dipimpin Ustadz Lukman A Bhakti Pimpinan Jamaah An Nadzir Gowa dilaksanakan di Perkampungan An Nadzir di Kelurahan Mawang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dan diikuti ratusan jamaah baik dewasa dan anak-anak.