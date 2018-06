Biaya Perpanjangan SIM Rp 200 Ribu?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perpanjangan SIM C Seharga 200.000? Saya baru saja memperpanjang SIM C di layanan SIM Keliling Monumen Mandala pada Selasa, 12 Juni 2018. Dan dikenai biaya 200.000. Padahal menurut PP No. 60 2016 (yang sempat dilansir Tribunnews.com) biaya perpanjangan SIM C adalah 70.000. Dan sayangnya saat pembayaran kami tidak diberikan rincian alokasi 200.000 itu utk apa saja. Mohon informasi harga perpanjangan SIM yg sebenarnya. AW Biringkanaya.

+6285298995xxx

Jawaban: Tidak benar perpanjangan SIM Rp 200 ribu. Untuk perpanjangan SIM biayanya Rp 75 ribu ditambah pemeriksaan kesehatan Rp 25 ribu. Kami akan cek terlebih dahulu apakah informasi ini benar atau tidak. Terima kasih.(*)

Kompol Masaluddin (Kasat Lantas Polrestabes Makassar)