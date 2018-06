Ulang Tahun Ke-18, Kok Bagian Sensitif Marion Jola Ini Jadi Perhatian Netizen?

TRIBUN-TIMUR.COM - Bertepatan Selasa (12/6/2018) hari ini, Marion 'Lala' Jola genap 18 tahun.

Berarti doi sudah dewasa ya.

Ucapan ultah di akun instagramnya berdatangan dari fans maupun kawan-kawannya.

"Felling extra super Good thankyou for all of the wishes !'. Demikian keterangan status terbaru Marion hari ini.

Mantan Kontestan Indonesian Idol 2018, Marion Jola (17), pernah menyita perhatian di Tanah Air.

Marion Jola jadi salah satu magnet di kontes nyanyi yang digelar RCTi.

Suara khasnya tentu saja diakui. Namun aksinya di luar panggung juga menyita perhatian.

Terutama setelah beredar video tak senonoh yang diduga mirip dirinya.

Lalu bagaimana kabarnya penyanyi bernama lengkap Marion Rambu Jola Pedi itu kini?

Rupanya Marion tetap eksis sambil menyelesaikan studinya.