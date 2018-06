Sama-samaki Sahur, Legislator Golkar DPRD Sulsel Sambut Kemenangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Anggota DPRD Sulsel, Andi Muhammad Zunnun Nurdin Halid turut menyemarakkan bulan Ramadan tahun ini. Putra calon Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid ini menginisiasi gerakan Sahur on the Road, Selasa (12/6/2018) dini hari.

NH turut melepas pawai sahur on the read setibanya dari safari Ramadan di Parepare. Ratusan kendaraan turut ambil peran dalam momentum Sahur on the Road. Secara tertib, rombongan melalui sejumlah ruas jalan menuju lokasi sahur di jalanan.

Zunnun menjelaskan, agenda ini digelar untuk untuk memperat kebersamaan dengan masyarakat Sulsel, khususnya di Makassar. Sesuai dengan momentum di akhir Ramadan, gelaran Sahur on the Road menyambut hari kemenangan Idul Fitri mendatang.

"Kita sama-sama sahur dan sama-sama tetap menjalankan ibadah. Ini momen kebersamaan dengan masyarakat. Kita sekarang memasuki hari-hari terakhir di bulan puasa dan siap menyongsong kemenangan yang fitri," ujarnya dalam rilis, Selasa (12/6/2018).

Selain itu, Legislator muda Golkar ini mengimbuhkan, Sahur on the Road ini juga diharapkan menjadi momen untuk menumbuhkan kepekaan sosial dan rasa empati. Pembagian menu sahur dan sembako, kata dia, sebagai wujud komitmen kepedulian terhadap masyarakat.

Sahur on the Road diawali dengan pembagian menu sahur di daerah TPA Tamangapa, Antang. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan sembako di Panti Asuhan ”Bahagia” Putra Antang, Cabang Aisyiyah Makassar. Agenda kali ini pun diakhiri dengan sahur bareng di Rumah Pemenangan NH-Aziz, Jalan Penghibur, Makassar.

Berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan turut bergabung dalam Sahur on the Road. Di antaranya, Pemuda Pancasila, Kiwal Garuda Hitam, Patriot 17, dan komunitas mobil SC234. (*)