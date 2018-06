Pj Gubernur dan Kapolda Sulsel Lepas Pemudik Jasa Raharja di PIPO

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADLY ALI

560 pemudik jalur darat menuju lima kabupaten/kota dilepas Pj Gubernur Sulsel Sumarsono dan Kapolda Sulsel Umar Septono di pelataran Mal Phinisi Point (PIPO) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (11/6/3018). Kelima rute yakni, Makassar-Palopo via jalur Siwa, Makassar-Tana Toraja via Pinrang, Makassar-Mamuju via Polman, Makassar-Watampone via Bulukumba, dan Makassar-Watampone via Soppeng.