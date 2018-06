Begini Cara Smartfren Manjakan Costomer saat Mudik Lebaran

Press Conference bersama Manager Galeri, Wahyudi Abdullah dan Regional Project Leader, Arifuddin Said di kantor Smartfren Makassar, beberapa waktu lalu.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen PT Smartfren Telecom, Tbk siap maksimalkan pelayanan kepada costomer setianya selama libur hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah (H).

Perusahaan penyedia jasa layanan komunikasi Full 4G 24 jam tersebut tetap beroperasi melalui layanan gallery selama libur panjang jelang dan sesudah hari raya Idul Fitri.

"Untuk layanan gallery liburnya saat hari lebaran saja, lalu besoknya sudah masuk normal lagi mulai jam 9 pagi," kata Regional Head Sulawesi, Kalimantan, Lazarus B Tambang, Senin (11/6/2018).

Hal tersebut dilakukan untuk membantu costomer yang sedang mudik maupun saat arus balik nanti jika mengalami kendala terkait produk dan layanan Smartfren.

"Kita sistem piket. Terutama untuk yang non muslim itu yang masuk. Intinya service all out untuk pelanggan," tegas Lazarus B Tambang saat dikonfirmasi Tribun.

Saat ini Smartfren tawarkan paket internet unlimited 24 jam dari harga Rp 149 ribu menjadi Rp 60 ribu selama satu bulan penuh FUP 1GB/ hari dengan kecepatan koneksi maksimal.

Selain potongan harga Internet unlimited tersebut Smartfren juga tawarkan paket internet super 4G unlimited, mulai dari Rp 50 ribu, dan Rp 100 ribu.

"Penawaran ini ntuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan bersilaturahmi di hari raya Idul Fitri nanti. Pelanggan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan komunikasinya masing-masing," kata Lazarus.(rul)