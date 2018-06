Bedah Buku AGH Sanusi Baco, Ini Kesan Danny Pomanto

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menjadi narasumber bedah buku AGH Sanusi Baco yang dirangkaikan dengan peluncuran wakaf Al Qur'an MUI Sulawesi Selatan, di Baruga Hasanuddin, Rumah Jabatan Pangdam XIV Hasanuddin, Senin (11/6/2018).

Selain Danny, juga ada Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Risyapudin Nursin, dan Ketua Keuskupan Makassar pendeta Dr John Likuada.

Buku berjudul Anregurutta Sanusi Baco Dinamika Dakwah dalam Apresiasi Lintas Tokoh diterbitkan oleh Pustaka Al Zikra.

Buku dengan mukaddimah dari Ketua Dewan Masjid Indonesia HM Jusuf Kalla berisi pandangan-pandangan keagamaan AGH Sanusi Baco yang dikenal sebagai ulama yang moderat.

"AGH Sanusi Baco seorang tokoh ulama yang kharismatik. Selama saya menjabat Wali Kota Makassar, banyak mendapat nasehat dari beliau. AGH Sanusi Baco adalah orangtua panutan," ujar Danny.

Buku ini juga memuat pemikiran AGH Sanusi Baco yang disampaikannya di berbagai majelis yang mencerminkan Islam yang moderat, dan menyajikan refleksi pengalaman AGH Sanusi Baco dalam menyampaikan dakwah kepada ummat.

"Semoga (buku) bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi pembacanya. Mengambil hikmah dalam 80 tahun perjalanan beliau melintasi zaman," harap Danny.

Bedah buku dihadiri Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Bella Agus Surya Bakti bersama pengurus, pengurus masjid, pesantren, dan tokoh lintas agama.

Sejak dicetak dua bulan lalu, buku ini laris hingga 4.500 eksamplar, bahkan Perpustakaan Nasional telah memesan 2.500 eks untuk didistribusikan ke perpustakaan di desa-desa.

Sementara itu, Gerakan Wakaf Al Qur'an menyediakan 4 paket wakaf. Paket A berisi Al Qur'an Al Urjuwan. Paket B berupa Mushaf Tajwid At Tibyan. Paket C Mushaf An Nur, dan Paket D Mushaf Al Jamil. (*)