Baju Koko Turun Harga di Lotte Mart

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah (H) manajemen Lotte Mart rilis promo turun harga untuk pakaian muslim, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 20 Juni 2018.

Pertama ada baju Koko Anak dari Rp 129 ribu per lembar menjadi Rp 99 ribu. Baju Koko dewasa dari Rp 299 ribu per lembar menjadi Rp 179 ribu. Tunik dari Rp 149 ribu per lembar menjadi Rp 129 ribu.

Selanjutnya ada Gamis Anak hanya Rp 199 ribu per lembar. Gamis dewasa dari Rp 149 ribu per lembar menjadi Rp 129 ribu. Tunik Vionita dari Rp 129 ribu per lembar menjadi Rp 99 ribu.

Begitu juga dengan Long Manset by Karyani dari Rp 149 ribu per lembar menjadi Rp 99 ribu sedangkan Short Manset hanya 49 ribu per lembarnya.

Sementara untuk Koko Dewasa dan kerah by Hamlet dari Rp 179 ribu per lembar turun menjadi Rp 99 ribu. Koko Anak dari Rp 179 ribu per lembar menjadi Rp 99 ribu.

Lalu merek Lee Coope, Koko Dewasa dari Rp 299 ribu per lembar menjadi Rp 199 ribu sedangkan Black Panther dari Rp 299 ribu per lembar menjadi Rp 229 ribu.

Ada pula Sarung by Atlas dari Rp 119 ribu per lembar turun menjadi Rp 79 ribu, sedangkan Aneka Sajadah harga mulai Rp 29 ribu per lembar dan aneka songkok mulai Rp 9.900.(*)