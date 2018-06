Motor Honda Spesial PSM Resmi Diluncurkan, Stok Cuma 180 Unit, Cek Harganya di Sini!

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar, Thamsir Sutrisno bersama Pemain PSM berfoto usai launching motor Honda livery PSM Special Edition di Fourpoints Hotel and Convention, Jumat (8/6). Tiga model Astra Motor yang diperkenalkan adalah All New BeAT ESP CW dengan pilihan warna Hard Rock Black, All New Scoopy FI dengan warna Sporty Red, serta All New PCX 150 Majestic Matte Red dengan motif bernuansa PSM. tribun ntimur/muhammad abdiwan

TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga varian produk sepeda motor Honda livery PSM Special and Limited Edition resmi diluncurkan di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma, Makassar, Jumat (8/6/2018).

Ketiganya yaitu New BeAT esP CW warna Hard Rock Black, All New Scoopy FI warna Sporty Red, dan All New PCX 150 Majestic Matte Red.

Peluncuran diadakan manajemen Astra Motor Makassar sebagai Main Dealer Sepeda Motor Honda untuk wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra (Sulselbartra) dan Ambon.

Hadir dalam kegiatan Kepala wilayah AMM, Thamsir Sutrisno dan sejumlah pemain PSM.

Motor ini hadir dengan corak batik Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tampak pula ikon-ikon kebanggaan Sulsel seperti tongkonan adat Toraja dan Pantai Losari, serta tentu saja atribut PSM.

Juga dilengkapi sertifikat yang diakui PSM dan Honda.

Menariknya, motor ini diproduksi secara terbatas yaitu hanya 180 unit.

Nah, bagi Anda yang berminat dengan motor ini, berikut tribun-timur lampirkan harganya:

*All New BeAT esP CW PSM warna Hard Rock Black Rp 17.500.000

*All New Scoopy FI PSM warna Sporty Red Rp 19.950.000

*All New PCX 150 PSM SE Majestic Matte Red Rp 31.055.000

*All New PCX 150 PSM tipe CBS Rp 34.065.000 (tribun-timur.com/ Sakinah Sudin)