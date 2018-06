Kue Kering Lebaran Ala Amel Cookies Mulai Rp 50 Ribu Per Toples, Begini Cara Pesannya

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bisnis kue kering khas lebaran di media sosial menjamur pada bulan Ramadan.

Banyak pengguna media sosial yang memanfaatkan momen ini untuk berjualan kue kering dan kudapan khas lainnya.

Seperti yang dilakukan Amaliah Natsir. Perempuan kelahiran 1992 ini menggarap bisnis kue kering dan beragam kudapan dengan brand Amel Cookies.

Berawal dari hobi masak, Amalia memberanikan diri membuka bisnis kue kering.

"Saya memulai bisnis kue kering dan kue basah di tahun 2018. Nama produknya Rumah Barongko, Kue Kering (Amel Cookies). Produk yang ditawarkan yaitu nastar, putri salju, corn flakes, coklat cookies dan barongko," kata Amaliah kepada Tribun Timur, Minggu (18/6/2018).

Produk yang ditawarkan harganya beragam. Misal kue kering dibanderol Rp 50 ribu per toples, barongko Rp 4 ribu per buah, kue katirisala Rp 50 ribu, tart susu Rp 50 ribu dan bolu peca' seharga Rp 4 ribu per buah.

Terkait prospek bisnis, Amaliah mengaku optimis dengan usaha yang dijalaninya Sebab, usaha di bidang makanan dinilai tidak ada habisnya.

"Usaha di bidang makanan tidak ada habisnya. Tapi untuk bersaing dengan usaha makanan yang lain khususnya penganan, kita harus tampil beda. Baik dari segi tampilan, rasa maupun bahan," jelasnya

Dari bisnis penganan ringan ini, Amaliah meraup omzet sekitar Rp 4 juta per bulannya. Kedepan, ia berharap dapat membuka toko kue sendiri dan meningkatkan proses produksi, serta bisa merekrut beberapa karyawan.

Untuk memesan produknya, dapat menghubungi 085282883592. (*)