Koper Diskon Hingga 60 Persen di Lotte Mart

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart mencoba hadirkan solusi bagi anda yang ingin pulang ke kampung halaman atau mudik jelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriyah (H).

Hal tersebut dilakukan manajemen Lotte Mart dengan menawarkan diskon hingga 60 persen untuk perlengkapan mudik khususnya koper. Promo hingga 13 Juni 2018.

Pertama ada koper merek Luxos yang diskon 60 persen yaitu Luggage WE 20 dari Rp 1.699.000 per unit menjadi Rp 679 ribu. Luggage WE 24 dari Rp 2.599.000 per unit menjadi Rp 1.039.600.

Masih merek Luxos, Luggage TC 20 dari Rp 1.999.000 per unit menjadi Rp 799.600. Luggage TC 24 dari Rp 2.799.000 per unit menjadi Rp 1.119.600.

Sementara yang diskon 50 persen ada Luxos Luggage IG 1405 24 dari Rp 1.550.000 per unit menjadi Rp 775.000. Luggage IG 1405 28 dari Rp 1.889.000 per unit menjadi Rp 944.500.

Lalu yang diskon 40 persen ada Luxos Luggage WO 20 dari Rp 1.100.000 per unit menjadi Rp 660.000. Luggage WO 24 dari Rp 1.300.000 menjadi Rp 780.000.

Masih merek Luxos dengan diskon juga 40 persen yaitu Luggage Trolley AZ 2247 19 dari Rp 1.650.000 per unit menjadi Rp 990.000. Luggage Trolley AZ 2247 17 dari Rp 1.550.000 per unit menjadi Rp 930.000.

Untuk menemani perjalanan mudik anda Lotte Mart tawarkan paket menarik yaitu paket Rp 20 ribu dapat Coca Cola 1.5 liter, harga per botol diluar paket ialah Rp 14.900 dan Frestea 900 ml, harga diluar paket ialah Rp 9.600.

Ada pula paket Rp 40 ribu sudah dapat ABC sardines extra pedas 425 gram, ABC Asli 275 ml, ABC Kecap Manis 520 ml dan paket terakhit ialah beli tiga Pop Mie hanya Rp 10.500.(*)