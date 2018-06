Kabar Buruk Bagi Fans! Ternyata Ini Alasan Maia Estianty Tak Keluarkan Album Baru Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah lama masyarakat pecinta musik Tanah Air menunggu album baru dari penyanyi cantik Maia Estianty.

Single terakhir Maia Estianty adalah Sang Penggoda yang digarap bersama Tata Janeeta (2018) ini.

Bagi fans Maia, mereka akan menunggu lama untuk mendengar karya Maia Estianty.

Ini tentu saja menjadi kabar buruk. Sabar Ya.

Produser dan pencipta lagu Maia Estianty mengaku sudah tak lagi membutuhkan pengakuan di dunia musik seperti dulu.

Maia mengawali karier di dunia musik sebagai anggota Duo Ratu bersama Pinkan Mambo.

Maia Estianty (INSTAGRAM)

"Bukan yang kayak dulu... pengin butuh pengakuan di dunia musik," ujar Maia dalam wawancara di kantor Mans Entertainment, Kalibata, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Hasrat bermusiknya perlahan menurun dan sekarang fokus Maia adalah mengurusi bisnisnya. Ibu tiga anak ini memiliki usaha franchise sebuah produk kecantikan.

"Kalau sekarang saya justru malah pengin ke dunia bisnis dan fokus di sana. (Setelah Lebaran) enggak (kegiatan musik), aku tetap di bisnis aja, tapi mungkin tetap jadi juri he he he," ucap Maia.

Kendati begitu, ia tak menutup pintu untuk memproduseri, mencipta lagu, atau berkolaborasi dengan penyanyi lain.