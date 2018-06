Buah, Sayur dan Daging Turun Harga di Lotte Mart, Cek Promonya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart kembali merilis promo turun harga untuk aneka buah, sayur dan daging berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 13 Juni 2018.

Pertama ada aneka buah yang turun harga seperti Apel Fuji Sunmoon dari Rp 5.950 per 100 gram menjadi Rp 5.590. Lemon Import dari Rp 5.990 per 100 gram menjadi Rp 5.590.

Pear Century dari Rp 2.850 per 100 gram menjadi Rp 2.290. Anggur Red Globe dari Rp 6.950 per 100 gram menjadi Rp 6.550. Jeruk Keprok dari 3.150 per 100 gram menjadi Rp 2.790.

Nanas Palembang dari Rp 17.500 per buah menjadi Rp 15.500. Melon Sky Rocket dari Rp 1.590 per 100 gram menjadi Rp 1.090. Sirsak dari Rp 2.150 per 100 gram menjadi Rp 1.890.

Sedangkan untuk sayur ada, Brokoli dari Rp 4.990 per 100 gram menjadi Rp 3.950. Cabe Merah Keriting dari Rp 5.590 per 100 gram menjadi Rp 5.250.

Salada Keriting Aeroponik dari Rp 32.500 per pack menjadi Rp 29.900. Paprika Merah dari Rp 8.990 per 100 gram menjadi Rp 8.550. Bawang Putih Honan dari Rp 3.990 menjadi Rp 2. 950.

Selanjutnya untuk daging ada Daging Semur Spesial dari Rp 12.980 menjadi Rp 11.880. Ayam Pejantan dari Rp 46.800 per ekor menjadi Rp 42.800. Paru Rebus dari Rp 8.280 per 100 gram menjadi Rp 7.680.

Sayap Ayam dari Rp 4.490 per 100 gram menjadi Rp 3.990. Boneless Dada Ayam Tanpa Kulit dari Rp 7.680 per 100 gram menjadi Rp 6.880. Cumi Kupas dari Rp 119.500 per 100 gram menjadi Rp 105.900.(*)