Beli Dua ABC Squash di Hypermart Lebih Murah

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen hypermart menawarkan promo hemat jelang hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah (H) berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga Rp 11 Juni 2018.

Pertama ada promo Freiss Syrup 400 ml hanya Rp 12.900. Freiss Syrup Squash 520 ml hanya Rp 7.500. Marjan squash 450 ml hanya Rp 7.800.

ABC Special Grede 485 ml, beli satu hanya Rp 14.500, beli dua hanya Rp 27.900. ABC squash 520 ml beli satu hanya Rp 9.900, beli dua Rp 18.900.

Coca cola/fanta/sprite 1,5 liter hanya Rp 10.800. Nissin Wafer Coklat Tin 570 gram hanya Rp 33.500. Baleria asst biskuit 500 gram hanya Rp 22.900.

Sementara untuk aneka buah seperti sweet pear hanya Rp 2.090 per 100 gram. Mangga Manis Super hanya Rp 3.690 per 100 gram. Kiwi gold zespri punet seharga Rp 41.500 per pack.(*)