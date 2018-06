Ada Promo Beli Satu Gratis Satu di Lotte Mart, Cek Disini!

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR,. COM, MAKASSAR -Jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah (H) manajemen Lotte Mart tambah jam operasional dengan buka mulai pukul 09.00 wita hingga pukul 23.00 wita. Penambahan jam operasional tersebut hingga 14 Juni 2018.

Selain jam operasional yang ditambah, manajemen Lotte Mart juga tawarkan promo menarik seperti turun harga, paket murah hingga beli satu gratis satu, promo hingga 10 Juni 2018. Berlaku syarat dan ketentuan.

Promo turun harga seperti Marjan squash 150 ml dari Rp 11.700 per botol menjadi Rp 8.900. Marjan All Variant 150 ml dari Rp 19.300 per botol menjadi Rp 16.500. Wong Coco nata de coco 1 kg dari Rp 17.300 per buah menjadi Rp 12.900.

Selanjutnya ada Lux Body Wash 450 ml diskon 40 persen sehingga dari Rp 29.900 per pouch menjadi Rp 17.900. Mamy Poko pantas extra M34, L2B, XL24, XXL20 juga diskon 30 persen sehingga dari Rp 114 ribu menjadi Rp 79 ribu.

Masih promo turun harga ada Rinso anti noda 1300 gram dari Rp 19.200 per bungkus menjadi Rp 13.900. Luwak white coffee 20's dari Rp 26.500 per bungkus menjadi Rp 18.900. Nice facia tissue 500 gram dari Rp 33.700 per bungkus menjadi Rp 22 ribu.

Lalu untuk promo beli satu gratis satu ada produk seperti Oreo selection 345 gram seharga Rp 62.900. Van Houten 130 gram seharga Rp 48.500. Khong Guan 350 gram seharga Rp 44.500. Hatari assoced 350 gram seharga Rp 32.400.

Terakhir ada promo beli dua gratis satu untuk produk seperti Venezia 277 gram seharga Rp 34.500. Wonderland butter coocea 300 gram seharga Rp 48.900. Serena egg roll 300 gram seharga Rp 57.500. Khong Guan top aestorted 600 gram seharga Rp 99.900.(*)