Usai Pose Hot, Kini Ariel Tatum Kembali Bikin Heboh dengan Foto-foto Berikut

TRIBUN-TIMUR.COM - Seakan tak habis mengumbar sensasi, artis ini kembali bikin heboh.

Setelah sebelumnya disorot media dan menarik perhatian netter dengan pose hot di media sosial, artis Ariel Tatum kembali bikin heboh.

Di akun Instagramnya, @arieltatum, ia mengunggah potret dirinya tengah menghisap sebatang rokok pada Kamis (7/6/2018).

Ada dua postingan yang memperlihatkan Ariel tengah mengisap batang rokok.

Pada tiga unggahan di Instagram nampak potret Ariel menggunakan filter hitam-putih.

Gadis yang lahir di Jakarta itu tengah duduk di sebuah jendela sambil membawa sebatang rokok.

Baca: Kecilnya Polos, Bayi Ini Menjelma Jadi Artis Sensasional yang Kelakuannya Selalu Bikin Heboh

Baca: Luna Maya Ungkap Identitas Orangtuanya, Anda Akan Terkejut Saat Tahu Sosok Ibunya

Baca: Tak Tayang di TV, Saksikan Live Streaming Inggris vs Kostarika: Ujicoba Jelang Piala Dunia

Ariel Tatum (instagram.com/arieltatum/)

"We inhale the very thing that kills us, just so than we can feel more alive," tulis Ariel pada unggahan pertama.

(Kita menghirup hal yang membunuh kita, hanya agar kita merasa lebih hidup)

Pada potret terakhir yang menggunakan tema serupa, nampak Ariel masih duduk di jendela dengan asap rokok di sekitarnya.

"Untuk yang rela lenyap terbakar api, setiap ku hirup dan ku hela asapmu kembali,"tulis Ariel pada unggahan tersebut.

Baca: Roarr! Dinosaurus Hidup Lagi, Adanya di Taman Jatim Park 3

Baca: Hasil dan Klasemen Terbaru Liga 1: Persela dan Bhayangkara FC Menang, PSM Masih di Puncak

Baca: Update Bursa Transfer: Persib Sodorkan 3 Nama, Bali United Dikaitkan Eks Real Madrid, PSM?

Postingan Ariel Tatum ini langsung mendapat berbagai komentar dari para netizen.