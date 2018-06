Pemuda Masale Community Deklarasi Dukung Prof Andalan

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM - Semakin mempererat silaturahmi, Calon Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM. Nurdin Abdullah hadiri undangan Deklarasi Relawan Muda Masale Community di Jl. Ance Dg.Ngoyo Makassar, Jumat(8/6/2018).

Disambut antusias oleh ratusan warga, Prof. Nurdin abdullah mendapat sorakan oleh para pemuda yang hadir sebagai doa dan pembangkit semangat.

" Allahu Akbar, nomor 3 Gubernur ku, Allahu Akbar Nomor 3 Gubernur ku, Allahu Akbar nomor 3 Gubernur ku," teriakan dari kerumunan massa.

Koordinator Tim Relawan Muda Masale Community, Fadly (29 thn) mengatakan bahwa kesadaran dari hati oleh sekelompok pemuda Masale akhirnya berujung pada pembentukan Komunitas untuk mendukung Prof. Andalan menuju pemenangan Pilkada Sulsel ini.

"Kita memang dengan hari nurani ingin mendukung Prof. Andalan untuk terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan karena sebagai pemuda, kita juga mempunyai peran penting dalam perhelatan politik yang ada," ungkapnya.

Menentukan pilihan dalam memilih sosok pemimpin bukanlah hal yang sulit bagi Masale Community ini, pasalnya dengan melihat berbagai bukti nyata yang dilakukan oleh Sang Professor para pemuda ini secara gamblang ingin mendukung penuh.

" Dari semua pasangan calon Gubernur, cuma Prof. Andalan yang selalu memberikan bukti bukan janji kepada masyarakat dan kami sebagai pemuda harus mendukung sosok pemimpin yang seperti itu. Maka dari itu setelah pengukuhan Masale Community ini kami akan All Out memenangkan pasangan nomor urut 3 ini," ucapnya via rilis ke tribun-timur.com.

Lebih jauh, haji Kaharuddin yang juga tokoh masyarakat kelurahan Masale menambahkan bahwa dalam merangkul dukungan, Masale Community menggunakan metode sangat santun seperti dicontohkan oleh Prof. Andalan yang terkenal santun ini.

"Pendekatan emosional dan penyatuan rasa persaudaraan merupakan cara kita merekrut dukungan," tutupnya