Pemain PSM Ardan-Hilman Buka Puasa Bareng Manajemen Honda

Astra Motor Makassar (AMM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor Honda untuk wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Ambon meluncurkan tiga varian sepeda motor Honda livery PSM Special and Limited Edition di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma, Makassar, Jumat (8/6/2018).