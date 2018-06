Anthony Bourdain Meninggal pada Usia 61 Tahun, Dugaan Penyebabnya Sungguh Tragis

THE CUT

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar mengejutkan datang dari koki sekaligus bintang terkenal Amerika Serikat (AS), Anthony Bourdain.

Dilansir CNN via BBC, Jumat (8/6/2018), dia ditemukan meninggal di kamar hotelnya di Strasbourg, Perancis, ketika syuting serial populernya, Parts Unknown.

Bourdain ditemukan oleh sahabat karibnya sekaligus seorang koki Perancis, Eric Ripert, di kamar Jumat pagi waktu setempat.

Dilaporkan, diduga Bourdain meninggal karena bunuh diri.

Kematian koki 61 tahun tersebut terkonfirmasi melalui pernyataan tertulis.

"Doa dan belasungkawa kami kepada istri dan putrinya. Kami bakal merindukan dia. Talentanya tidak pernah berhenti membuat kami kagum," demikian pernyataan tersebut.

Bourdain dikenal sebagai pakar dalam dunia kuliner maupun media mass.

Melalui buku maupun acara yang dipandunya, dia menjelajahi kondisi manusia.

Koki kelahiran New York itu membantu penonton untuk berpikir soal makanan, perjalanan, maupun kehidupan dari sudut pandang yang berbeda.

Dia memberikan advokasi terhadap masyarakat marjinal, dan mengampanyekan pentingnya keselamatan dan kondisi kerja ideal bagi staf restoran.

Smithsonian menjuluki ayah satu anak tersebut sebagai "bintang rock orisinil" dunia kuliner, dan "Elvis-nya para koki".

Pada 2013, dia mendapat Penghargaan Peabody melalui serial Parts Unknown karena telah "membuka selera dan cakrawala pemikiran secara seimbang".

Selain membintangi serial televisi, Bourdain juga menulis artikel di New Yorker pada 1999 berjudul Don't Eat Before Reading This.

Tulisan tersebut kemudian berkembang menjadi buku berjudul Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, dan menjadi buku terlaris pada 2000.(*)