Andi Sudirman Buka Bersama Ribuan Warga Manggala

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 3, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri buka puasa bersama ribuan warga Manggala, Makassar, Jumat (8/6/2018).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Legislator PKS, Haslinda Wahab. Andi Sudirman mengaku senang dengan antusias dan membeludaknya warga yang hadir. Menurutnya itu adalah bukti bahwa PKS bisa menggerakkan massa.

Adik Menteri Pertanian itu juga mengungkapkan optimismenya dalam perhelatan Pilgub ini, "Kita optimis menang, apalagi melihat antusias warga seperti ini," kata Sudirman Sulaiman, via rilis yang diterima tribun-timur.com.

Haslinda Wahab selaku penyelenggara mengungkapkan bahwa dirinya akan all out dalam memenangkan Prof Andalan di perhelatan Pilgub ini. "Kita akan all out untuk memenangkan Prof Andalan," ujarnya.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Setgab Makassar untuk Prof Andalan, Hasan Hamido bahwa kader PKS bersatu untuk memenangkan Prof Andalan.

"Pak Prof adalah pilihan kader dan siap dimenangkan oleh kader, dan kita sudah buktikan dengan kerja di lapangan, apalagi menjelang hari pemilihan," katanya.

Acara tersebut juga dihadiri legislator PKS lainnya, di antaranya Muzakkir Ali Djamil dan Irwan.(*)