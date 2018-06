2 Link Live Streaming Barito Putra Vs Sriwijaya FC, Ini Link Live Streaming Vidio.Com Siapa 3 Poin?

TRIBUN-TIMUR.COM - Klub asal Pulau Kalimantan Barito Putra menyodok ke papan atas klasemen Gojek Liga 1 musim.

Padahal di awal kompetisi, klub ini tak masuk bursa kandidat juara.

Namun hingga pekan 12 pekan berlalu, klub ini mematahkan semua prediksi.

Laga Barito Putera vs Sriwijaya FC memang tak ditayangkan televisi. Tapi Live streaming Barito Putera vs Sriwijaya FC via Streaming Vidio.com dapat diakses di link di bagian akhir tulisan.

Setelah memainkan 12 pertandingan, Barito Putera berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 20 poin.

Sedangkan Sriwijaya FC yang telah mengoleksi 19 poin berada satu tingkat di bawahnya.

Menghadapi pertandingan penting, Sriwijaya FC justru datang ke Stadion 17 Mei, Banjarmasin, markas Barito Putera dengan persiapan minim.

Adanya aksi mogok latihan dari para pemain membuat pelatih Rahmad Darmawan kesulitan.

Satu-satunya cara yang dia ingin pemain Sriwijaya FC terapkan adalah bermain secara efisien.

Karena Rahmad sadar anak asuhnya tidak akan maksimal dalam segi strategi dan fisik.