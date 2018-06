Yuks Ikut Kelas Akademi Berbagi Bertajuk 'How To Survive and Living in Germany', Gratis

MAKASSAR, TRIBUN - Komunitas Akademi Berbagi (Akber) Makassar akan mengadakan Kelas #AkberMks77, di MAMA Toko Kue & Cafe Lt. 3, Jl. Bau Mangga No. 9 Makassar, Jumat (8/6/2018).

Mengusung tema Mahasiswa Rantau: How To Survive and Living in German, kelas ke-77 ini menghadirkan pemateri Nurbiah Permatasari Nurdin.

Ketua Komunitas Akber mengatakan kegiatan ini sebagai ajang berbagi ilmu, informasi, pengalaman, dan saling memotivasi.

Kegiatan dibuka untuk umum.

Nah, bagi yang ingin daftar mengirimkan sms ata chat WhatsApp ke Mida dengan nomor 081242252211.

Adapun formatnya yaitu Nama (spasi) #AkberMks77.

"Pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis," ujarnya kepada Tribun, Kamis (7/6/2018).

Tentang Nurbiah

Lulus SMA di tahun 2007, Nurbiah atau akrab disapa dengan Bey ini melanjutkan pendidikannya di Malaysia dan Inggris jurusan Mechanical Engineering.

Di awal tahun 2012, ia melangkah kakinya lebih jauh, menuju Benua Biru, Jerman, melanjutkan studinya di bidang Metallurgy and Metal Forming.