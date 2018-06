VIDEO: Asyik, IM3 Ooredoo Beri Paket Unlimeted YouTube, Harga Mulai Rp 5 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ramadan 1439 Hijriah, IM3 Ooredoo meluncurkan paket Unlimited terbaru dengan masa aktif singkat 3 hari dan 7 hari.

Dengan dipersingkatnya masa aktif paket Unlimited, IM3 Ooredoo memberi kemudahan kepada pelanggan untuk menikmati internetan tanpa batas sepuasnya.

Paket baru Unlimited hadir dengan kuota utama serta akses tanpa batas untuk YouTube dan aplikasi favorit sehari-hari untuk chatting, media sosial, transportasi, hingga aplikasi streaming musik dan film. Pelanggan IM3 Ooredoo sudah bisa nonton YouTube sepuasnya hanya dengan Rp 5 ribu aktif 3 hari dan Rp 12 ribu aktif 7 hari.

Head of Region Kalimantan & Sumapa, Prio Sasongko dalam jumpa pers di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar menuturkan, Ramadan saatnya berbagi, sehingga manajemen dengan senang hati mengeluarkan paket internet unlimited terbaru.

"Melalui paket ini, pelanggan dapat menggunakan internet setiap hari, kapan pun yang mereka inginkan, kapan saja sebanyak yang diinginkan, tanpa adanya penurunan kecepatan," tuturnya, Selasa (5/6/2018).

Simak videonya:(*)