Umrah Bersama Castourindo Mulai Rp 22 Jutaan, Ini Fasilitasnya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -PT Kasturi Mandiri Wisata atau Castourindo edukasi masyarakat tips memilih travel aman, amanah dan hasanah di SDN Sambung Jawa 1&3 Makassar, Jl Tg Rangas No. 1 Makassar, Kamis (7/6/2018).

Pada kesempatan tersebut, Castourindo juga tawarkan paket Umrah Cerdas Nyaman. Program 10 hari dengan maskapai Saudia Airlines berangkat setiap hari Senin mulai 24 September 2018.

Marketing Executive Castourindo Makassar, Rizky Habibie Husein mengatakan paket tersebut ditawarkan dengan harga mulai Rp 22.500.000 hingga Rp 30.500.000.

Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat direct CGK-JED-CGK by Saudia Airlines dan tiket pesawat add on Makassar UPG-CGK dan CGK-UPG by Sriwijaya Air, travel insurance, matawwif, Municipality tax 5 persen.

Juga sudah termasuk visa umrah, manasik, travel kita, hadling Jakarta, 5 malam akomodasi di Makkah, 3 malam akomodasi di Madinah, transportasi menggunakan Bus AC, Hadling Saudia, dan zam zam 5 liter.

Sementara yang tidak termasuk biaya paket ialah biaya pembuatan paspor, buku kuning/suntik maningtisis, biaya tambahan nama, lounge, tour thaif, dan biaya tambahan kelebihan bagasi.

Untuk informasi lebih lanjut bisa datang langsung di kantor cabang Castourindo Makassar di Jl Cendrawasih No. 430 Makassar (gedung lama Tribun Timur). (*)