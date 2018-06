Patria Wisata Serahkan Beasiswa untuk Qari Berprestasi

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah PT Saudi Patria Wisata (Patria Wisata) memberikan bantuan beasiswa kepada dua qari berprestasi tanah air, yakni Samsuri Firdaus dan Miftah.

Beasiswa diserahkan langsung Direktur Utama Patria Wisata Faisal Ibrahim di kediamannya yang berlokasi di Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/6/2018).

Dipaparkan Faisal Ibrahim, pihaknya memberikan beasiswa S1 dan SMA agar qari yang berprestasi di bidang tilawah juga dapat berprestasi di bidang pendidikan.

Samsuri Firdaus merupakan qari asal Nusa Tenggara Barat yang memiliki prestasi sebagai The Best Winner (kids) at MTQ-National Quran Reading Competition in Singapore.

Sementara itu, Muhammad Miftah merupakan Qari Cilik Terbaik Nasional pada 2016 lalu.

"Tujuan pemberian beasiswa agar qari yang berprestasi di bidang tilawah juga diharapkan berprestasi di bidang pendidikan agar kelak kelangsungan hidup dapat terjamin, " ujarnya kepada Tribun Timur melalui pesan Whatssapp.

Menurutnya, meskipun Samsuri masuk di Fakultas Adab Universitas Indonesia melalui jalur prestasi, pihaknya ingin membantu lantaran masih membutuhkan biaya hidup dan uang semester.

Nah, diakui Faisal, Patria Wisata juga ingin berpartisipasi menjaga Al Quran, sebab kedua anak ini merupakan generasi muda penjaga Al Quran melalui suaranya.

"Selain wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan dan Al Quran, penyerahan beasiswa bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan. Semoga berkah," jelasnya. (*)