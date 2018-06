Zakat Fitrah di Sinjai Naik Rp 1.000

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengumumkan nilai zakat fitrah setiap warga muslim di Sinjai pada Ramadan 1439 Hijriah.

Kepala Kemenag Sinjai Abd Hafid mengatakan bahwa tahun ini nilai zakat fitrah naik dari tahun sebelumnya.

"Kalau tahun lalu hanya Rp 27 ribu per jiwa dan tahun ini Rp 28 ribu rupiah per jiwa atau jika dalam bentuk beras 3,5 liter, sedang jika jagung 5 ribu per liter," kata Abd Hafid Talla, Rabu (6/6/2018).

Dijelaskan bahwa alasan naiknya zakat fitrah di Kabupaten Sinjai ini berdasarkan naiknya harga beras.

Tahun ini rata-rata harga beras di Sinjai paling rendah Rp 7000 per liter.

Sehingga menetapkan harga beras yang umumnya dikonsumsi warga Sinjai yakni Rp 8000 per liter.

Di Kabupaten Sinjai saat ini belum terbentuk Badan Amil Zakat Nasional hingga saat ini. Sehingga zakat selama ini hanya dikelola oleh pengurus masjid dan zakat badan yang dibentuk oleh imam dusun dan kecamatan. (*)