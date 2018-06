TERUNGKAP! Ternyata Ini Alasan Via Vallen Sebar Chat Dugaan Pelecehan oleh Pesepakbola di Instagram

TRIBUN-TIMUR.COM - Pedangdut Via Vallen belum lama ini merasa menerima pelecehan secara tertulis dari seorang pria yang diduga pemain sepak bola ternama.

Dugaan pelecehan itu dia alami melalui kiriman pesan singkat (DM) instagram.

Lantaran tak terima dan merasa dilecehkan, Via Vallen pun menyebarkan hasil perbincangan pria tersebut melalui unggahan instagram.

Dalam Insta Story tersebut, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message (DM) tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola tersebut.

Ia merasa dipermalukan dengan pesan tersebut.

Tak lama, sang pesebakbola mengirim DM lagi via Instagram.

Ia menanyakan mengapa Via menscreenshot percakapan mereka.

Namun Via menjawab di Insta Story bahwa ia akan menutupi identitas pesepakbola itu.