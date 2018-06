Raisa Ulang Tahun Ini Foto dan Ucapan Romantis Hamish Daud, So Sweet!

TRIBUN-TIMUR.COM - Meskipun belum punya momongan, kebahagiaan pasangan selebriti Hamish Daud dan Raisa Andriana tak berkurang.

Keduanya bahkan tak segan mengumbar kemesraan lewat media sosial.

Tak terkecuali saat momen berbahagia seperti ulang tahun.

Baca: Akhirnya Nadine Chandrawinata Bicara tentang Foto Pra Nikah Bareng Dimas Anggara

Seperti Rabu (6/6/2018) hari ini, Raisa berulang tahun yang ke-28 .

Baca: Dulu Pernah Pacaran, Vanessa Angel Tiba-tiba Ungkap Bobrok Ruben Onsu

Di hari spesialnya itu, Raisa mendapatkan ucapan selamat ulang tahun yang manis dari suaminya, Hamish Daud.

Baca: Raffi Ahmad Pun Takjub Lihat Rumah Mewah Ashanty-Anang, Tapi Ada Yang Aneh di Halaman

Lewat akun Instagramnya, Hamish mengucapkan selamat ulang tahun dengan mengunggah foto masa kecil istrinya.

Dalam foto tersebut tampak Raisa kecil yang menopang dagu.

Dengan pipi tembam, wajah Raisa kecil yang diunggah Hamsh itu tampak menggemaskan.

Dalam captionnya Hamish mengungkapkan betapa dia mencintai sosok Raisa yang kini menjadi wanita yang kuat dan istri yang perhatian.

"A beautiful soul. Love the strong woman & caring wife you became. Happy Birthday sayang" tulis Hamish dalam captionnya.

Ucapan manis dari Hamish itupun mendapatkan balasan dari sang istri.

Di kolom komentar, Raisa menuliskan "Thank you my love" lengkap dengan emoji hati di belakangnya.

Netizen pun ramai membanjiri kolom komentar unggahan Hamish dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Raisa.

@hasriaini29: "Happy birthday ka yaya"

@ulie_z: "Happy birthday sayangnya hamish"

@citraadeva: "Happy birthday @raisa6690"

@syalwa2701: "Happy birthday my ka yaya"(*)

Baca: Akhirnya Nadine Chandrawinata Bicara tentang Foto Pra Nikah Bareng Dimas Anggara

Baca: Dulu Pernah Pacaran, Vanessa Angel Tiba-tiba Ungkap Bobrok Ruben Onsu

Baca: Raffi Ahmad Pun Takjub Lihat Rumah Mewah Ashanty-Anang, Tapi Ada Yang Aneh di Halaman

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Raisa Ultah, Hamish Unggah Foto Masa Kecil Istrinya dan Beri Ucapan Romantis,