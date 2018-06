Ini Besaran Pembayaran Zakat Fitrah yang Ditetapkan Kemenag Jeneponto

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com, Muslimin Emba

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Kementerian Agama Jeneponto telah menyebar surat edaran tentang standar pembayaran zakat fitrah warga muslim Jeneponto.

"Kita sudah edarkan suratnya di kantor-kantor KUA untuk dibagikan ke masjid-masjid," kata Kepala Kemenag Jeneponto Irfan Daming, dikonfirmasi TribunJeneponto.com, Rabu (06/06/2018).

Lalu berapa standar atau kisaran pembayaran zakat fitrah yang diterapkan?

"Ada dua yang ditetapkan, yaitu sesuai harga beras Rp 7.500 per liter dan beras jagung Rp 5.000 per liter, itu dikali empat per orang," kata Irfan.

Baca: Kepala Kemenag Bantaeng Imbau Warga Bayar Zakat Pada Lembaga Resmi

Baca: Segini Jumlah Besaran Zakat Fitrah di Kabupaten Luwu, Ada Dua Tingkatan

Jika diuangkan, untuk pembayaran zakat jenis beras mencapai Rp 30 ribu per orang, untuk jenis beras jagung Rp 20 ribu per orang.

Pembayaran zakat fitrah menurut Irfan, dilakukan sesuai dengan kondisi perekonomian warga.

"Kalau sehari-harinya mengonsumsi beras jagung maka zakatnya pakai takaran beras jagung yaitu Rp 5.000, kalau beras berarti yang Rp 7.500 per liter," katanya.

Ia pun berharap pembayaran zakat fitrah tersebut dilakukan tepat waktu sesuai anjuran agama Islam.

"Karena ini kewajiban untuk kita yang umat muslim, kita berharap agar dibayarkan sebelum salat Idulfitri, karena kalau sudah salat Id maka itu bukan lagi zakat fitrah," jelasnya.(*)