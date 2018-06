Via Vallen Alami Insiden Pelecehan Seksual, Pelakunya Pemain Sepak Bola, Netizen Kaget

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis dangdut koplo, Via Vallen, baru saja mengalami kejadian tak menyenangkan.

Dilansir dari Instagram resminya, Via mengunggah kegelisahannya akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Dalam Insta Story tersebut, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message (DM) tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola tersebut.

Ia merasa dipermalukan dengan pesan tersebut.

Tak lama, sang pesebakbola mengirim DM lagi via Instagram.

Ia menanyakan mengapa Via menscreenshot percakapan mereka.

Namun Via menjawab di Insta Story bahwa ia akan menutupi identitas pesepakbola itu.

Kemunculan Insta Story tersebut membuat para netizen kaget.