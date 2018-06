Soal Baju Lebaran, Andi Dian Pilih Belanja Lewat Online

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menjelang Lebaran 1439 Hijriah, puluhan online shop (olshop) menggelar promo besar-besaran.

Mulai dari diskon, promo cash back, free ongkir dan lainnya. Hal ini tentu menarik perhatian banyak orang, khususnya yang sedang ingin berbelanja baju lebaran tetapi malas repot.

Salah satunya Mahasiswi Jurusan Biologi, Universitas Negeri Makassar (UNM), Andi Dian Perdana Hasba.

Perempuan 18 tahun ini mengaku lebih memilih membeli baju lebaran melalui online daripada belanja di pasar atau mal.

"Kalau dari saya belanja lebaran lewat via online karena belanja via online itu kita nggak perlu keluar rumah cukup pencet handphone saja. Tidak perlu ke sana kemari, tidak perlu keluar uang banyak karena via online itu murah dan banyak promonya," katanya pada tribun-timur.com, Selasa (5/6/2018).

Apalagi, kata dia, barangnya langsung diantar di depan pintu jadi lebih simpel, praktis, dan tidak perlu keluar rumah. (*)