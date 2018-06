Diduga Lecehkan Via Vallen, Pesepakbola Marko Simic Alami Petaka Ini, Netizen: Parah Lu Mic

TRIBUN-TIMUR.COM - Kolom komentar instagram Marko Simic tetiba ramai.

Meski belum jelas apakah dirinya yang mengirimkan Direct Message tidak sopan ke Via Vallen, Simic sudah 'diamuk' netizen.

Seperti diketahui, penyanyi dangdut koplo itu mengunggah kegelisahan akibat pelecehan seksual yang baru saja dialaminya.

Dilansir dari Insta Story-nya, Via menyebutkan bahwa ada seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia yang mengirimkan Direct Message tidak sopan kepadanya.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola itu.

Ia merasa dipermalukan dengan pesan tersebut.

Tak lama, sang pesebakbola mengirim DM lagi via Instagram.

Ia menanyakan mengapa Via menscreenshot percakapan mereka.

Namun Via menjawab di Insta Story bahwa ia akan menutupi identitas pesepakbola itu.