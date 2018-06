Jadi Leadership Jaman Now ala Markplus

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seminar Safari Ramadan Markplus Institute 2018 kembali digelar.

Khusus di Kota Makassar dihadiri Fasilitator Markplus Institute, Aurelius Kuhuwael.

Ia berbicara tentang Leadership Jaman Now di Hotel Horison Jl Sudirman Makassar, Senin (4/6/2018).

Secara garis besar ia bercerita mengenai enam atribut kepemimpinan untuk menjadi Wow Leader.

Keenam atribut tersebut meliputi aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosional, aspek kemampuan sosial, aspek kepribadian, dan aspek moral.

Baca: Founder MarkPlus Inc Undang Adnan, Minta Pertahankan Ajaran Syech Yusuf

"Leadership is influence, nothing more, nothing less. Demikian ucap John C Maxwell. Sebagai definisi utama leadership, pemimpin adalah seseorang yang dengan ide serta perbuatannya bisa mempengaruhi perilaku orang lain," kata Aurelius di awal seminar.

Kata kuncinya ada pada kata influence. "Ketika kita bisa menggerakkan orang lain untuk mengikuti kita secara sukarela, maka hakikatnya pada saat itu kita telah menjadi pemimpin bagi mereka," ujarnya.

Terkait aspek fisik, seorang pemimpin tentu harus menarik secara fisik.

"Fisik yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang mudah tertangkap oleh indra, mencakup apa yang terlihat, apa yang terdengar, serta apa yang tercium oleh orang lain," ujarnya.