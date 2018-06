Dulu di Pasar, Kini Kacang Bawang atau Kacang Langkose Dijual Online Lho!

Makassar, Tribun - Kacang tanah yang dikupas, disangrai, lalu dicampur dengan garam dan bawang putih goreng, merupakan cemilan khas lebaran Idul Fitri di Sulawesi Selatan, termasuk juga di Makassar. Dikenal dengan nama kacang Langkose.

Jika dulu hanya bisa ditemui di pasar-pasar tradisional atau warung, kacang langkose kini makin mudah ditemui. Kini, kacang tradisional ini dijual online melalui media sosial.

Salah satunya adalah kacang Langkose by Mama Aji, yang dijual oleh warga Jl Juanda, Makassar, Naderiah.

“Saya mulai menjual tahun 2000 an. Awalnya sistem penjualan itu di titip dari warung ke warung milik keluarga dengan kemasan kecil harga eceran 1.000 per bungkus. trus berkembang dan berkembang melayani pemesanan dalam jumlah banyak berupa bungkusan kiloa,” ujarmya.

Seiring berkembangnya internet, sistem marketing Langkose by Mama Aji juga ikut memanfaafkan fasilitas online, yakni melalui media sosial Facebook.

“Kami mulai jualan menggunakan akun Facebook Alysa Fatimah, di grup-grup Facebook seperti Makassar Dagang, dan beberapa grup forum jual beli di Sulsel lainnya,” ujar Naderiah.

Selain melalui inbox Facebook, Naderiah juga melayani jualan via telepon di 0823 46766720. Bugis Cookies melalui akun Facebook Kusmawati Muchdar juga menghadirkan langskose sebagai jualannya.

Jika Langkose by Mama Aji menjual dengan harga per kilogram, Bugis Cookies menjual dengan harga per liter.(rul)